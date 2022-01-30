Covid-19 в Украине: сообщили свежую статистику за сутки

За сутки 29 января в Украине обнаружили 24 508 новых случаев Covid-19.
В частности, заболели 3 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализировали 3 692 человека, летальных исходов – 94. В то же время выздоровели – 3 145 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 4 042 469 человек; поправилось 3 618 402 человека; летальных исходов – 100 125; провели ПЦР-тестирование – 18 009 334.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1 058;
Винницкая область – 986;
Волынская область – 395;
Днепропетровская область – 688;
Донецкая область – 643;
Житомирская область – 2 013;
Закарпатская область – 439;
Запорожская область – 394;
Ивано-Франковская область – 1 664;
Киевская область – 644;
Кировоградская область – 214;
Луганская область – 264;
Львовская область – 3 043;
Николаевская область – 486;
Одесская область – 1 175;
Полтавская область – 306;
Ровенская область – 1 172;
Сумская область – 1554;
Тернопольская область – 884;
Харьковская область – 1 722;
Херсонская область – 448;
Хмельницкая область – 1 883;
Черкасская область – 541;
Черновицкая область – 924;
Черниговская область – 968.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За сутки 28 января в Украине зафиксировали 37351 новый случай Covid-19, что стало рекордным количеством с начала пандемии.
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