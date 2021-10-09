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суббота, 09 октября 2021 09:26

Covid-19 в Украине: 15,9 тыс. новых больных, 250 смертей

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Covid-19 в Украине: 15,9 тыс. новых больных, 250 смертей
В Украине зафиксировали более 15 тысяч заражений коронавирусом. Фото: АР

За сутки 8 октября в Украине зафиксировали 15 908 новых случаев коронавируса.

3 571 человека госпитализировали, 5 364 - выздоровели, умерли 250 больных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

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Среди новых заболевших - 1477 детей и 298 медработников.

За сутки протестовали: методом ПЦР - 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 лица, экспресс-тестами - 42 584 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 529 913 человек; выздоровели - 2 287 846 человек; летальных исходов - 58 331; провели ПЦР-тестов - 13 217 913.

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек.

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Дата
09
октября

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