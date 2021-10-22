Covid-19 убил до 180 тыс. медработников - ВОЗ

В ВОЗ подсчитали количество медиков, которых убил коронавирус. Фото: Reuters

С начала пандемии Covid-19 от осложнений умерли от 80 тысяч до 180 тыс. медицинских работников.

"Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщила ВВС.

В мире насчитывается около 135 миллионов медработников.

По мнению гендиректора ВОЗ, медперсонал должен получать прививку от Covid-19 в первую очередь.

Старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд отметил, что в Африке сейчас от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.

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Семь областей на карантинной карте Украины могут стать красными, если не усилят карантинные мероприятия. По состоянию на 21 октября в красной зоне находятся пять областей.