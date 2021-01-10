Covid-19: назвали регионы с наибольшим количеством больных

В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией. Фото: Facebook

По состоянию на 10 января ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.

Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения.

"К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев", - сказано в сообщении.

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Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения наблюдается в Николаевской (423,2), Запорожской (381,8) и Черкасской области (350,8).

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