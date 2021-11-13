Covid-19: болезнь унесла жизни почти 700 украинцев

За сутки зафиксировали почти 700 умерших. Фото: slovoidilo

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировали 23 572 новых случаев коронавируса.

695 инфицированных украинцев умерли. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

4 564 человека госпитализировали, 25 415 человек выздоровели. Среди новых больных – 1 622 детей и 436 медработников.

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Больше всего случаев было выявлено на Днепропетровщине (2 219), Одесщине (2 066), Харьковщине (1 876) и в Киеве (1 839).

Больше летальных исходов – на Днепропетровщине (85), а также в Запорожской области (55) и в Киеве (53).

За все время пандемии в Украине выявили 3 203 149 случаев коронавируса, умерли 76 302 больных, выздоровело 2 620 094 человека, провели ПЦР-тестирование – 15 189 223.

11 ноября в Украине выявили 24 058 случаев Covid-19, госпитализировали 4 318 человек, 750 человек скончались, 21 941 пациент выздоровел. 8 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по суточной смертности – 833 человека. Предыдущий максимум – 793 случая – зафиксировали за 5 ноября.