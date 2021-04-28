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среда, 28 апреля 2021 17:43

Чистый четверг: что нужно сделать в этот день

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Чистый четверг: что нужно сделать в этот день
29 апреля нужно помыться и убрать квартиру. Фото: pexels.com

29 апреля украинцы будут отмечать Чистый четверг. По библейскому преданию, в этот день состоялась Тайная вечеря. После нее Иисуса Христа арестовали.

В Чистый четверг традиционно окунаются в озеро, реку или другой водоем. Считают, что в этот день вода способна очистить и оздоровить дух и тело. В этот день начинают убирать дом. Занимаются стиркой и другими домашними делами.

В доме в этот день нельзя сорить и разбрасывать вещи, иначе будет много ссор. Не нужно жалеть за выброшенными вещами. С Чистого четверга до Страстной пятницы нельзя оставлять грязную посуду и замоченное, но не выстиранное белье. Кладут монеты в воду для мытья пола, чтобы в доме водились деньги.

Существует поверье, что грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома. Лучше вылить ее там, где ничего не растет. На дороге или на камне.

После уборки можно готовить пасхальные блюда. Но есть их пока нельзя.

В Чистый четверг не стоит занимать деньги и выносить из дома ценные вещи. Нельзя поднимать деньги с земли - они не принесут счастья. Запрещено ссориться и оскорблять людей.

В этот день хозяйки готовили соль для пасхального стола. Щепоть заворачивали в тряпку и клали в печь. Когда ткань сгорала, соль собирали и хранили до Пасхи. Утром на Пасху хозяин клал эту соль на хлеб и ставил в углу под образами. Эту соль давали скоту при желудочных болезнях.

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Из церкви приносили страстную свечу. Ее нужно было донести воспаленной. Сажей от такой свечи рисовали крест на воротах, чтобы не забежала нечистая сила. Страстные свечи крестьяне делали самостоятельно.

Люди верили, что если пересчитать все деньги в доме трижды - семья будет в достатке этого года. Солнечная погода в Чистый четверг предвещает теплый остаток весны.

29 апреля потепление в Украине будет набирать обороты. В Чистый четверг будет солнце, лишь в западных областях пройдут периодические дожди, а иногда даже греметь. Ближайшей ночью заморозки останутся только на почве, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Только на северо-востоке страны они будут держаться и в воздухе.

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