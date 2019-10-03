Чиновники требовали взятку за торговлю во время иудейского Нового года

В Умани разоблачили руководителя и старшего инспектора одного из коммунальных предприятий Умани. Они пытались незаконно заработать на иностранцах, приехавших в города на иудейский праздник Рош ха-Шана.

Они требовали $400 (10 056 грн - Gazeta.ua) за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров во время праздничных мероприятий. Оперативники СБУ задержали злоумышленников непосредственно при получении ими всей суммы взятки, сообщает СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (от 8 до 12 лет) УК Украины.

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Празднование Рош га-Шана длится 10 дней, но только 1 день — веселый праздник, а остальные 10 нет, потому что в десятый день — Судный — выносится окончательное решение и Бог ставит печать на запись. Но есть 10 дней, и возможность изменить ситуацию — вернуть долги, извиниться, если чувствуется вина.