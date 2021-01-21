Чиновника Киевводоканала поймали на взятке - СБУ проводит обыски

В главном офисе Киевводоканала следователи Службы безопасности Украины проводят обыски.

Одного из чиновников задержали на получении взятки от представителя коммерческой структуры, сообщили в пресс-службе СБУ, передает УП.

"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, сообщим детальнее", - пишут в пресс-службе Киевводоканала.

Автор: facebook.com/vodokanal В главном офисе Киевводоканала проводят обыски.

По данным СБУ, начальник одного из департаментов ведомства требовал взятку в размере $38,2 тыс. за согласование разрешений на размещение внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом.

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При получении части вознаграждения - $14,7 тыс. - чиновника задержали в служебном кабинете.

До этого он получил аванс в размере $9,1 тыс.

Правоохранители начали уголовное производство, а вопрос об избрании меры пресечения еще не решили.

На вымогательстве и получении взятки задержали следователя ГУНП в Донецкой области. За деньги местного жителя обещали "отмазать" от наказания.