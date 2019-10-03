Четыре русские церкви перешли к ПЦУ

К Православной церкви Украины в сентябре присоединились четыре религиозные общины.
"Официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины в течение прошлого месяца завершили общины с Сумщины, Закарпатье, Ровенской и Винницкой", - говорится в сообщении Церкви в Facebook.
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На сегодня в составе ПЦУ насчитывается 7000 приходов.
6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.
По словам Вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".
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