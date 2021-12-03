Четверть украинцев готовы выехать на заработки за границу - опрос

Украинцы хотят поехать на заработки. Фото: Корреспондент

На сегодняшний день, по результатам исследования о миграции, каждый четвертый украинец готов согласиться на рискованное предложение работы.

Более 7 млн ​​человек в Украине почувствовали ухудшение здоровья, потратили большие средства на лечение, столько же украинцев лишились доходов, безработными стали 2 млн человек. Это может вызвать не всегда безопасную трудовую миграцию, говорится в результатах Национального исследования по миграции, торговле людьми и других форм эксплуатации мигрантов.

Исследования провели исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Украине в сентябре-октябре 2021 г.

По сравнению с 2019 годом в прошлом году уровень трудовой миграции вырос. Не помешало даже перекрытие границ. В этом году впервые исследуем масштабы внутренней трудовой миграции. На сегодняшний день более 650 тысяч человек являются внутренними трудовыми мигрантами. Они искали работу в других городах и селах. Люди меньше оценивают риски при таком трудоустройстве, когда не пересекают границу.

В последние годы значительно усилился тренд внутренней эксплуатации. Украина одна из трех стран, где людей эксплуатировали, где они пострадали от торговли людьми.

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Около 1,5 млн украинцев работают в Польше. Еще около 50 тыс. учатся. В последние годы соседняя страна стала популярной среди украинцев для трудовой миграции. По сравнению с 2014 годом количество людей, которые едут туда искать работы, выросло в два-три раза, заявлял посол Украины в Польше Андрей Дещица.