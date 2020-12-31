Черные бобы с рисом и падение большого шара: как украинцы встречают Новый год в разных странах

"Новый год австралийцы празднуют одними из первых. В этом году не все желающие смогут насладиться известным сиднейским салютом, так как людям ограничили доступ к центру, а саму 12-минутную продолжительность салюта сократили до 7 минут", - рассказывает Алина, которая обитаю в Сиднее в Австралии.

Новогодний фейерверк считается одним из самых зрелищных шоу в мире. Всегда много туристов приезжало в Сидней в декабре ради того, чтобы увидеть его. Сами же австралийцы часто ездили куда - то с семьей/друзьями, ходят в гости, организуют вечеринки или отправляются в бар или плавают на кораблях в гавани в новогоднюю ночь.

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"Места, где можно бесплатно посмотреть салют, занимают еще утром или даже с вечера 30 декабря. Очереди длиннее, чем за новым айфоном. Есть также закрытые платные зоны. Кстати, на некоторые площадки не пропускают с алкоголем. Кроме этих мест, есть еще много других, где можно отметить Новый год и увидеть салют: рестораны, лодки, бары, корабли, номера и крыши отелей. Но в новогоднюю ночь цены очень кусаются, что и неудивительно", - говорит Алина.⠀⠀

После полуночи люди начинают громко кричать, свистеть, поздравлять друг друга, гудеть автомобильными клаксонами, аплодировать и всячески шуметь. Это австралийская традиция, согласно которой, чтобы год был удачным, его нужно "позвонить".

"Ровно в полночь американцы целуют ближнего своего. Это может быть нежный, страстный или просто дружеский поцелуй в щечку, главное чтобы он был. По приданию-это убережет от одиночества в наступающем году", - говорит Ксения Надеена из Сакраменто.

Готовят для встречи Нового года традиционное блюдо из черных бобов, свинины и риса. По легенде черные бобы символизируют монеты, а ложечка такого "деликатеса" принесет удачу на весь год.

"Ежегодно сотни тысяч людей собираются на главной площади Нью-Йорка, для того чтобы стать свидетелями "падения" огромного светового шара, что символизирует начало нового года. В этом году площадь будет закрыта и посмотреть на это действие вживую смогут только рабочие, которые обеспечивали жизнедеятельность города во время пандемии", - говорит Ксения.

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Главная улица Вегаса и без того самая яркая на всей планете, а в новогоднюю ночь там устраивают незабываемое шоу салютов. В этом году многие отели решили отказаться от этого (но не все!)

"Иногда говорят, что города Португалии украшают к Новому году куда более щедро, чем в некоторых странах. Главная новогодняя елка Лиссабона, например, была занесена в книгу рекордов Гиннеса благодаря своему обильному украшению. Гирлянды бесчисленных разноцветных лампочек делают ее неотразимой и незабываемой. Украшаются не только центральные улицы, украшается к Новому Году все, что только можно", - говорит Юля, которая переехала в Португалию.

Кроме того, португальцы придерживаются кулинарных новогодних традиций. Вечером под Новый Год семьи собираются за большим столом, на котором обязательно есть бакальяу, сладкий портвейн и виноградная лоза - символ плодородия и счастливой семейной жизни.

Поев, португальцы выходят на улицы, и начинают веселиться. Наиболее многолюдными местами считаются главная площадь Лиссабона и все океанское побережье страны. На пляжах обустраиваются зоны отдыха, которые тоже украшены огнями и гирляндами, а в новогоднюю ночь к этому добавляются еще и огни многочисленных фейерверков.

"Феерическое шоу устраивается в новогоднюю ночь и на острове Мадейра. Гуляния начинаются с 8:00 вечера, а в момент наступления Нового Года из 50 точек острова устраивается 10-минутный фейерверк. Провести же первые дни нового года можно будет на великолепных местных пляжах, которые предоставляют массу возможностей для самых разных развлечений. Те, кого не испугает 17-градусная вода, не упустят возможности искупаться в океане", - добавляет украинка.

В Германии новый год не празднуют так широко как Рождество. Именно поэтому в этом году правительство без сожаления запретило собираться на Новый год.

"Новогодняя ночь по-немецки это день св. Сильвестра, именно так называют последний день года немцы и уже за месяц до него все желают друг другу Guten Rutsch(хорошего рывка).Маленькие подарки в виде свинки, трубочиста - так называемые символы удачи. Скромные столы, а именно очень часто у немцев можно увидеть сырное фондю и раклеты. А иногда большие компании делают гриль меню и жарят все вместе мясо на улице. В полночь все выходят на улицу смотреть на фейерверк и откупоривают шампанское", - говорит Оксана из Франкфурта.

"В Канаде тоже нет традиции праздновать Новый год. Все крутится вокруг Рождества. Все декорации и украшения, елка, подарки, корпооативи, новые наряды, семейные посиделки, праздничный ужин. Все это касается 24-25 декабря, а не последнего дня года. Я вам скажу честно, между 26 и 31 декабря многие елки уже лежат на помойке, а огоньки и декор спрятаны в подвале до следующего года. И 31 числа уже никакой праздничной магии вокруг нет", - говорит Юлия Демчук из Канады

Канадцы в основном тусят с друзьями: дома, в клубах, в ресторонах.

"Со 100% уверенностью могу вам сказать, что НР здесь точно не считается семейным праздником. Хорошо, что хоть фейерверки в полночь есть, а то можно и не заметить момент, когда начался новый год. Но если прям душа очень просит праздника, то славянские рестораны здесь празднуют все очень помпезно: с икрой, шампанским, тамадой и танцами до утра", - добавляет Юлия.