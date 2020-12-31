Черные бобы с рисом и падение большого шара: как украинцы встречают Новый год в разных странах

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 171
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2043
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 612
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 855
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1278
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 756
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2052
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1053
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
5
10
23
7
8
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 171
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 828
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 855
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2052
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 522
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 23:00

Черные бобы с рисом и падение большого шара: как украинцы встречают Новый год в разных странах
5

  Комментировать

"Новый год австралийцы празднуют одними из первых. В этом году не все желающие смогут насладиться известным сиднейским салютом, так как людям ограничили доступ к центру, а саму 12-минутную продолжительность салюта сократили до 7 минут", - рассказывает Алина, которая обитаю в Сиднее в Австралии.

 

Новогодний фейерверк считается одним из самых зрелищных шоу в мире. Всегда много туристов приезжало в Сидней в декабре ради того, чтобы увидеть его. Сами же австралийцы часто ездили куда - то с семьей/друзьями, ходят в гости, организуют вечеринки или отправляются в бар или плавают на кораблях в гавани в новогоднюю ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше

"Места, где можно бесплатно посмотреть салют, занимают еще утром или даже с вечера 30 декабря. Очереди длиннее, чем за новым айфоном. Есть также закрытые платные зоны. Кстати, на некоторые площадки не пропускают с алкоголем. Кроме этих мест, есть еще много других, где можно отметить Новый год и увидеть салют: рестораны, лодки, бары, корабли, номера и крыши отелей. Но в новогоднюю ночь цены очень кусаются, что и неудивительно", - говорит Алина.⠀⠀

После полуночи люди начинают громко кричать, свистеть, поздравлять друг друга, гудеть автомобильными клаксонами, аплодировать и всячески шуметь. Это австралийская традиция, согласно которой, чтобы год был удачным, его нужно "позвонить".

"Ровно в полночь американцы целуют ближнего своего. Это может быть нежный, страстный или просто дружеский поцелуй в щечку, главное чтобы он был. По приданию-это убережет от одиночества в наступающем году", - говорит Ксения Надеена из Сакраменто.

 

Готовят для встречи Нового года традиционное блюдо из черных бобов, свинины и риса. По легенде черные бобы символизируют монеты, а ложечка такого "деликатеса" принесет удачу на весь год.

"Ежегодно сотни тысяч людей собираются на главной площади Нью-Йорка, для того чтобы стать свидетелями "падения" огромного светового шара, что символизирует начало нового года. В этом году площадь будет закрыта и посмотреть на это действие вживую смогут только рабочие, которые обеспечивали жизнедеятельность города во время пандемии", - говорит Ксения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии

Главная улица Вегаса и без того самая яркая на всей планете, а в новогоднюю ночь там устраивают незабываемое шоу салютов. В этом году многие отели решили отказаться от этого (но не все!)

"Иногда говорят, что города Португалии украшают к Новому году куда более щедро, чем в некоторых странах. Главная новогодняя елка Лиссабона, например, была занесена в книгу рекордов Гиннеса благодаря своему обильному украшению. Гирлянды бесчисленных разноцветных лампочек делают ее неотразимой и незабываемой. Украшаются не только центральные улицы, украшается к Новому Году все, что только можно", - говорит Юля, которая переехала в Португалию.

 

Кроме того, португальцы придерживаются кулинарных новогодних традиций. Вечером под Новый Год семьи собираются за большим столом, на котором обязательно есть бакальяу, сладкий портвейн и виноградная лоза - символ плодородия и счастливой семейной жизни.

Поев, португальцы выходят на улицы, и начинают веселиться. Наиболее многолюдными местами считаются главная площадь Лиссабона и все океанское побережье страны. На пляжах обустраиваются зоны отдыха, которые тоже украшены огнями и гирляндами, а в новогоднюю ночь к этому добавляются еще и огни многочисленных фейерверков.

"Феерическое шоу устраивается в новогоднюю ночь и на острове Мадейра. Гуляния начинаются с 8:00 вечера, а в момент наступления Нового Года из 50 точек острова устраивается 10-минутный фейерверк. Провести же первые дни нового года можно будет на великолепных местных пляжах, которые предоставляют массу возможностей для самых разных развлечений. Те, кого не испугает 17-градусная вода, не упустят возможности искупаться в океане", - добавляет украинка.

В Германии новый год не празднуют так широко как Рождество. Именно поэтому в этом году правительство без сожаления запретило собираться на Новый год.

"Новогодняя ночь по-немецки это день св. Сильвестра, именно так называют последний день года немцы и уже за месяц до него все желают друг другу Guten Rutsch(хорошего рывка).Маленькие подарки в виде свинки, трубочиста - так называемые символы удачи. Скромные столы, а именно очень часто у немцев можно увидеть сырное фондю и раклеты. А иногда большие компании делают гриль меню и жарят все вместе мясо на улице. В полночь все выходят на улицу смотреть на фейерверк и откупоривают шампанское", - говорит Оксана из Франкфурта.

 

"В Канаде тоже нет традиции праздновать Новый год. Все крутится вокруг Рождества. Все декорации и украшения, елка, подарки, корпооативи, новые наряды, семейные посиделки, праздничный ужин. Все это касается 24-25 декабря, а не последнего дня года. Я вам скажу честно, между 26 и 31 декабря многие елки уже лежат на помойке, а огоньки и декор спрятаны в подвале до следующего года. И 31 числа уже никакой праздничной магии вокруг нет", - говорит Юлия Демчук из Канады

 

Канадцы в основном тусят с друзьями: дома, в клубах, в ресторонах.

"Со 100% уверенностью могу вам сказать, что НР здесь точно не считается семейным праздником. Хорошо, что хоть фейерверки в полночь есть, а то можно и не заметить момент, когда начался новый год. Но если прям душа очень просит праздника, то славянские рестораны здесь празднуют все очень помпезно: с икрой, шампанским, тамадой и танцами до утра", - добавляет Юлия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Черные бобы с рисом и падение большого шара: как украинцы встречают Новый год в разных странах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 40104
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 14005
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 12312
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 12214
&quot;Бил по голове. Лежала и кричала, а когда уже не могла — терпела&quot;
"Бил по голове. Лежала и кричала, а когда уже не могла — терпела" Просмотров: 11763
Общество
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
5
 Просмотров: 1629
Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом
Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом Просмотров: 288
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
10
 Просмотров: 1827
Выбрали лучшее видео о столице
Выбрали лучшее видео о столице Просмотров: 99
В городе обнаружили бешенство - котенок покусал людей
В городе обнаружили бешенство - котенок покусал людей Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
2
Кулеба назвал основные провалы Украины 2020 года
2
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
2
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Голосов: 54649
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть