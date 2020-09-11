Чернобыльская АЭС начала испытания нового хранилища для ядерного топлива

В Чернобыле новые испытания. Фото: Сегодня

Чернобыльская АЭС начала перевозки отработанного ядерного топлива из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2).

"Сегодня в рамках проведения "горячих" испытаний в хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2 было перевезено первую партию из 9 отработанных топливных сборок, которые накануне были загружены из хранилища "мокрого" типа ХОЯТ-1. Перевозка отработанного ядерного топлива происходит в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки - хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое было предоставлено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

Введение хранилища "сухого" типа в эксплуатацию позволит надежно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

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Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.