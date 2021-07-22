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пятница, 23 июля 2021 05:06

Церковный праздник 23 июля - кого сегодня чествуем

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Православные христиане 23 июля празднуют день памяти преподобного Антония Печерского, основателя Печерского монастыря и монашества на Руси.

О жизни этого удивительного святого известно не много. Gazeta.ua подобрала самые интересные и важные факты, которые могут помочь лучше узнать Антония.

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1. Святой Антоний родился в 983 году, в Любече на Черниговщине.

2. Хотел увидеть места земной жизни Иисуса Христа, посетил Палестину.

3. Принял монашество на Святой Горе и прожил там несколько лет. Существует три предположения о месте, где жил святой на Афоне: в обители Эсфигмен, в Великой лавре, в монастыре Ксилургу.

4. Игумен афонского монастыря, по Божьему промыслу, отпустил Антония назад: "Антоний! Иди обратно в русскую землю, - пусть и там те, что будут жить через тебя, процветают и утверждаются в вере христианской, пусть будет с тобой благословение Святой Горы!".

5. В Киеве он обошел много мест, и нашел на правом берегу Днепра местность, напоминала ему Афон - место, где сегодня расположена Киево-Печерская лавра.

6. Преподобный поселился в пещере священника Илариона, который затем стал митрополитом Киевским.

7. Святой вел подвижнический образ жизни - находился в молитве и воздержании в пище.

8. Одним из первых его учеников стал преподобный Никон, в 1032 году совершил монашеский постриг над преподобным Феодосием Печерским.

9. Когда у святого насчитывалось уже 12 учеников, монахи выкопали большую пещеру, в которой устроили монашеские кельи и храм.

10. Когда насельников становилось все больше - образовались еще одни пещеры. Поэтому есть Ближние и Дальние пещеры.

11. Преподобный Антоний имел дар чудотворения и прозорливости.

Автор: unian.ua
 

12. Предсказал поражения русской армии в битве с половцами на реке Альте в 1066 году.

13. Из-за конфликта с князем Изяславом Антоний дважды покидал Киев.

14. Когда в монастыре собралось 100 монахов, князь подарил им во владение гору, на которой был построен храм, кельи и ограда. Так был основан Печерский монастырь - в дальнейшем лавра.

15. Ему и преподобному Феодосию являлась Пресвятая Богородица во Влахернском храме, где они чудом оказались физически не выходя из своей обители.

16. Богородица дала им золото, на которое были наемные работники и купленные материалы для строительства Успенского собора.

17. Последние годы жизни провел в одиночестве, оставив управление монастырем.

18. Сама Богородица сообщила преподобному о его скорой кончине.

19. Он отошел ко Господу в 90-летнем возрасте, в мае 1073 года.

20. Святые мощи преподобного Антония не найденный.

21. Предание о недоступности мощей впервые появился в дневнике немецкого посла Лясоты, который побывал в пещерах монастыря в 1594 году. Монах, который его сопровождал, рассказал, что перед своей смертью преподобный Антоний оставил братии поучение, направился вглубь пещеры. В этот момент между подвижником и его учениками обрушилась земля. Когда монахи попытались откопать завал, появились огонь и вода.

22. Издавна почитается как "начальник всех русских монахов".

23. Именем Антония названы Ближние (Антониевы) пещеры Киево-Печерской лавры и пещеры черниговского Троицко-Ильинского монастыря.

В народе 23 июля почитается Антоний Громоносець. Считается, что в этот период очень сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом. В народе верили, что гром происходит от борьбы драконов между собой.

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