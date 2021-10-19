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среда, 20 октября 2021 05:01

Церковный праздник 20 октября. Кому сегодня молиться за исцеление от болезней

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Церковный праздник 20 октября. Кому сегодня молиться за исцеление от болезней
В народе этот день назвали Сергей Зимний. Фото: pixabay.com

20 октября православная церковь вспоминает святых Сергея Печерского и Сергея Вологодского. Они служили на благо христианской веры.

Сергей Печерский жил в XIII веке. Он выполнял все указания настоятеля Печерского монастыря. Был смиренным учеником и даже отрекся от собственной воли для служения Господу. За это его назвали "Послушливий".

Сергей Вологодский жил примерно в XIV-XV веке. Его называли Нуромским.

Был греком по происхождению. Много слышал о подвигах Сергия Радонежского, ради которого и пришел на Русь, чтобы стать его учеником.

Настоятель благословил Сергея на подвиг одиночества. Святой пошел на реку Нурма, где пережил бесовские искушения и нападение разбойников. От обидчиков спасся молитвой.

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К Сергею стали приходить паломники. Так образовалась Нуромская обитель, где он прослужил до конца жизни.

После своей смерти святой явился праведнику Никифору. Велел расчистить свою могилу, но мужчина подумал, что это был просто сон. За это был наказан - потерял способность двигаться.

Вылечиться ему удалось только тогда, когда он пришел на могилу преподобного Сергея. С тех пор многие приходили туда, чтобы получить исцеление.

День Ангела сегодня празднуют Сергей и Александр. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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