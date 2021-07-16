Церковный праздник 17 июля - сегодня вспоминают успешного оратора, который был немым

Сегодня вспоминают Андрея Критского, который славился уникальными проповедями. Фото: aif.ru

17 июля православные верующие отмечают день святого Андрея Критского. Он был архиепископом города Гортина на греческом острове Крит. Создавал христианские гимны и богословы.

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Андрей Критский родился в Дамаске в христианской семье. От рождения был немым. В семь лет удивительным образом исцелился, после причастия. С тех пор начал изучать Священное Писание и богословские науки. В 14 лет поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима, где быстро заслужил уважение, выбрав строгую монашескую жизнь. Был кроткий, сдержанный. Все удивлялись его разуму.

Со временем мужчину назначили архидияконом и специальным посланником патриарха Иерусалимского на VI Вселенском соборе. Андрей успешно противостоял еретическим учением, проявляя не только всестороннюю образованность и глубокое знание догматов Церкви, но и высокий дух благочестия. Вскоре после собора его поставили архидьяконом при церкви Святой Софии.

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Во время правления императора Юстиниана II Андрея рукоположили в епископа города Гортины на Крите. Здесь он проявил себя как проповедник и поэт. Проповеди Критского отличались высоким стилем и гармоничными фразами, что позволяет говорить о нем как об одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.

17 июля богато на именинников. День ангела отмечают Андрей, Анастасия, Мария, Марта, Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Федор, Ефим. Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого дали человеку при крещении. Именно поэтому именинники должны сегодня сходить в церковь и вспомнить своего небесного наставника, проведать крестных родителей. В давние времена, в благодарность за их заботу, приносили гостинец - специальное печенье, испеченное самостоятельно.