Церковный праздник 16 сентября. 9-летнюю девочку пытались сжечь заживо

Святые мученицы погибли во время гонений христиан. Фото: pixabay.com

Православная церковь 16 сентября вспоминает святых мучениц Василису и Домну. Они пострадали за веру во Христа.

Домна Никодимийская жила в IV веке во дворце императора Максимилиана Геркулия и была языческой жрицей. Во время отсутствия императора прочитала Деяния апостолов и Послания апостола Павла. После этого она захотела узнать христианское учение.

Епископом в Никомидии тогда служил святой Кирилл. Домна тайно пришла к нему вместе с преданным слугой и евнухом Индисом. Кирилл помог им совершить обряд крещения.

Домна стала помогать бедным вместе со своим слугой, раздавала свое богатство и делилась царскими яствами с нуждающимися. Разоблачил их начальник евнухов. Он заключил мучеников, морил их голодом и пытал. Чтобы не жить с язычниками, Домна притворилась безумной.

Индиса казнили сразу. Домна скрывалась в пещере и ходила в мужской одежде. Ее сестер сожгли живьем. Когда она появилась на берегу моря, рыбаки вытаскивали из воды Петра, Георгия и Индиса. Она помогла похоронить мучеников и каждый день приходила на их могилы.

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Императору доложили о том, что какой-то парень отдает почести христианам. Юноше приказали отрубить голову - так погибла Домна.

Василиса Никодимийская пострадала за веру во время правления императора Диоклитиана. 9-летнюю девочку схватили по приказу правителя Никомидии Александра. Перед судом она зачитала молитвы.

Александр пытался убедить ее всеми способами отречься от веры. Однако Василиса не предала Бога. Тогда ее начали пытать, бить розгами. Однако девушка не казалась и благодарила Господа.

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Правитель приказал разжечь костер и бросить в него олово, смолу, масло, серу и подвесить Василису вниз головой, чтобы она быстрее погибла. Этого не произошло. Ее бросили в клетку со львами, но и после этого девочка выжила.

Тогда Александр бросился в ноги святой и стал просить прощения. Правитель познал веру и принял христианство.

День Ангела сегодня отмечают Иван, Петр и Константин. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.