Церковный праздник 10 мая. Сегодня в дом может проникнуть нечистая сила

Сегодня нельзя нести в дом зверей. Фото: pixabay.com

Христиане 10 мая почитают святого Симеона. В народе этот праздник называют Семен-ранопашец.

Он был одним из 70 апостолов и проповедовал учение Спасителя. Симеона избрали первым Иерусалимским епископом. Язычники распяли его на кресте в 120-летнем возрасте. Он принял мученическую смерть.

В этот день у хозяев много дел в саду и огороде. Именно поэтому они вынуждены просыпаться рано - отсюда и название праздника.

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Сегодня нельзя нести в дом найденного на улице зверька или птицу. Народ поверил, что в его облике хочет пробраться в дом нечистая сила.

Если 10 мая идет сильный дождь, то в этом году будет хороший урожай ржи.

День ангела сегодня празднуют Семен, Анастасия, Иван и Георгий. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.