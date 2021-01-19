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вторник, 19 января 2021 09:30

Церковь "Христианская надежда" открыла пункт обогрева

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С 17 января по адресу Киев, генерала Жмаченко, 20, работает пункт обогрева для бездомных людей, открытый евангельской церковью "Христианская надежда".

На этот проект церковь выделила 100 тысяч гривен.

 

Все, кто не имеет постоянного места жительства, могут переждать здесь сильные морозы, согреться, получить горячую пищу, теплую одежду и обувь. Кроме того, в бездомных есть возможность интересно провести досуг и посмотреть кино: в пункте обогрева работает видеосалон.

 

Напомним, церковь "Христианская надежда" постоянно заботится о людях, попавших в затруднительное положение. В частности, постоянно организовывает раздачу горячей пищи для нуждающихся людей в районе рынка "Юность". За все время церковь выделила более 10 млн. гривен на различные социальные проекты для жителей Киева.

Как сообщалось, церковь "Христианская надежда" планирует построить на своей территории городок милосердия и добра, расширив свои социальные инициативы, направленные на помощь больным детям и нуждающимся людям. Однако пока в силу определенных обстоятельств эти планы не могут быть воплощены в жизнь.

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