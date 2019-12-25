Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога

Нельзя дарить смартфонов, книг и открыток, денег и кошельков. Фото: vido.com.ua

Выбирая подарки для друзей, детей, любимых и родителей, прислушайтесь к их желаниям. Не тратьте деньги на то, что будет лежать в шкафу годами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучшими подарками станут изделия из дерева, керамики и металла, обереги, брелоки, мягкие игрушки, одежда и кухонная техника, - говорит астролог. - Для детей покупайте конструкторы, ролики, скейты, велосипеды, машинки и другие подвижные игрушки".

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По словам астролога, нельзя дарить смартфонов, книг и открыток, денег и кошельков, золотых украшений и брендовых вещей.

"Для женщин подойдут косметика, духи, сумочки, обувь, украшения и шоколад. Для мужчин - наборы ручных инструментов, часы, автомобильные аксессуары, умные вещи, которые делают более удобным наш быт", - говорит Елена Максимова.

Дом лучше украшать игрушками красного, зеленого, коричневого, белого, серебристого и розового цветов. Астролог рассказала, чего следует избегать в новогоднем декоре.