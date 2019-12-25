Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога

 
Ексклюзивы
1/5
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 2493
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Просмотров: 702
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 297
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2232
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2034
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2763
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1746
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 441
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3114
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 288
Фото
Все фото
12
5
6
5
11
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Видео
Все видео
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Просмотров: 558
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2763
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3105
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1350
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 828
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
среда, 25 декабря 2019 14:39

Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога

  Комментировать
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Нельзя дарить смартфонов, книг и открыток, денег и кошельков. Фото: vido.com.ua

Выбирая подарки для друзей, детей, любимых и родителей, прислушайтесь к их желаниям. Не тратьте деньги на то, что будет лежать в шкафу годами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучшими подарками станут изделия из дерева, керамики и металла, обереги, брелоки, мягкие игрушки, одежда и кухонная техника, - говорит астролог. - Для детей покупайте конструкторы, ролики, скейты, велосипеды, машинки и другие подвижные игрушки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 25 декабря: чего нельзя делать накануне солнечного затмения

По словам астролога, нельзя дарить смартфонов, книг и открыток, денег и кошельков, золотых украшений и брендовых вещей.

"Для женщин подойдут косметика, духи, сумочки, обувь, украшения и шоколад. Для мужчин - наборы ручных инструментов, часы, автомобильные аксессуары, умные вещи, которые делают более удобным наш быт", - говорит Елена Максимова.

Дом лучше украшать игрушками красного, зеленого, коричневого, белого, серебристого и розового цветов. Астролог рассказала, чего следует избегать в новогоднем декоре.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Шевченко написал "Завещание" во время болезни

Выслали две трети всех выпускников

Максимальный срок заключения уменьшили

Расстрел диктаторов показывали по телевидению

Глава компании разбогател на известном имени спортсмена

Самое читаемое
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 21366
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 1 Просмотров: 14104
Короткие, приталенные, &quot;гусеницы&quot;: какие пуховики уже вышли из моды
Короткие, приталенные, "гусеницы": какие пуховики уже вышли из моды
5
 Просмотров: 13959
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу
Анна Кривицкая с детьми разбились по дороге в школу Просмотров: 9783
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
4
 1 Просмотров: 4887
Общество
Назначили нового главу Ровенского СБУ
Назначили нового главу Ровенского СБУ Просмотров: 72
Лукашенко считает, что Украина дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко считает, что Украина дала повод для конфликта с Россией Просмотров: 801
Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова Просмотров: 819
Правительство увеличит размер помощи сиротам и детям с инвалидностью
Правительство увеличит размер помощи сиротам и детям с инвалидностью Просмотров: 162
Полицейский продавал служебную информацию в РФ
Полицейский продавал служебную информацию в РФ Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
5
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
3
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 47761
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua