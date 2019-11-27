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среда, 27 ноября 2019 07:27

Часть Украины накроют дожди: синоптики назвали области

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Часть Украины накроют дожди: синоптики назвали области
27 ноября в ряде областей Украины пройдут дожди. Ожидается потепление. Фото - Волынь24

27 ноября в ряде областей Украины пройдут дожди.

Также ожидается существенное потепление, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях.

Температура воздуха в этих районах составит - от -1 до +1 в Харькове, +2 +4 в Полтаве, Донецке, Луганске, +3 +5 в Херсоне и Николаеве.

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На других территориях страны пока сухо. Холоднее всего будет в северных областях - от -1 днем, а теплее всего - на западе страны - до 11 градусов тепла на Закарпатье.

В Киеве +1 +3 тепла, сухо и порывы ветра до 12 м/с. Ночью - мороз до -3 градусов.

Под конец декабря в Украине придут морозы и на Новый год будет холодно. А также будет лежать снег.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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