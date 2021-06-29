Carlsberg Ukraine придерживается высоких медицинских стандартов на производстве (PR)

Всемирная пандемия сказалась почти на всех сферах жизни. Большой бизнес – не исключение. Медицинский контроль расширился на производстве, особенно в сфере пищевой промышленности. Carlsberg Ukraine – один из лидеров в области производства напитков в Украине. Конечно, безопасности сотрудников и раньше уделялось значительное внимание. Но сейчас этот вопрос является приоритетным.

Carlsberg Ukraine уверенно придерживается всех требований Министерства здравоохранения Украины. Более того, для дополнительной безопасности и комфорта сотрудников компания позаботилась о том, как сделать их обязательный профилактический осмотр максимально удобным и эффективным. На всех заводах компании существуют кабинеты по организации и проведению медицинских осмотров. В них под присмотром врачей можно пройти соответствующее медицинское обследование без отрыва от производства, не тратя на это свое свободное время. По стандартной процедуре организованы психофизиологическая и наркологическая экспертизы. Действует передвижной флюорограф.

"Регулярные медицинские осмотры – это прежде всего обеспечение прав сотрудников на производстве в сфере здравоохранения и трудового права. Эта процедура – не просто выяснение возможности выполнения определенных трудовых обязанностей сотрудников, это регулярное фиксирование состояния здоровья работника, медицинских противопоказаний, хронических заболеваний, превенции распространения инфекционных болезней. Именно работодатель обязан за свои средства организовать проведение предварительного и периодических медицинских осмотров сотрудников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе", – комментирует процедуру Юрий Демченко, специалист по трудовому праву, преподаватель в Высшей школе адвокатуры НААУ.

Также особое внимание направлено на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Каждый сотрудник обеспечен средствами индивидуальной защиты, на предприятиях проводится кварцевание и орошение помещений дезинфицирующими веществами в перерывах между потоками сотрудников различных подразделений.

"Безопасность наших сотрудников была и остается нашим главным приоритетом. Со своей стороны компания поддерживает высокие стандарты медицинских проверок и предоставляет все возможности для комфортного обследования. Мы продемонстрировали внедрение высоких стандартов безопасности даже на пиках эпидемии и продолжаем их придерживаться", – добавляет Марина Харрисон, вице-президент по персоналу Carlsberg Ukraine.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие. Более детально можно ознакомиться на сайте carlsbergukraine.com.