"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко

7 сентября в городке Немиров Винницкой области справили 40 дней Дмитрию Никифоренко. 25-летнего парня убили 30 июля полицейские в вытрезвителе Вроцлава. Правду о смерти Дмитрия родные узнали только через месяц после гибели. Gazeta.ua поговорила с ними.

Мать Галина Никифоренко последний раз видела сына живым 2,5 года назад, когда он поехал на заработки в Польшу.

Автор: Анатолий Гаевский С 7 класса Дмитрий занимался силовыми видами спорта

Дмитрий окончил школу и строительный техникум в Немирове. Работал в супермаркете в Виннице, служил в армии, окончил институт. С 7 класса занимался силовыми видами спорта.

"В ноябре 2018-го друзья позвали его во Вроцлав, — рассказывает Галина Михайловна. — И так 2,5 года он был там. Стабильная работа и хороший заработок. Работал в строительной фирме на различных объектах. Ему нравилось, хотел остаться, делал "карту побуту". Осенью планировал жениться, собирал деньги на свадьбу. Говорил: "Мама, я очень счастлив, нашел девушку. Хочу семью ". Она с Полтавщины, но была там с ним в Польше. Они жили вместе уже полгода".

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Автор: фото предоставлено родными Дмитрия Никифоренко Дмитрий Никифренко с девушкой Сюзанной. Осенью пара хотела пожениться

В пятницу 30 июля Дмитрий с друзьями возвращался после барбекю, которое организовали на работе. На вечеринке было пиво и немного водки, по словам коллег. Друзья вышли из автобуса на пару остановок раньше, парень жил чуть дальше. Дмитрий заснул в автобусе, по одной из версий. Водитель вызвал скорую, а медики уже на остановке — полицию. В крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Девушка Дмитрия, Сюзанна, в тот вечер последняя с ним говорила. Парень поднял трубку, сообщил, что на остановке. Далее связь оборвалась. Девушка звонила всю ночь, но Дмитрий не отвечал.

"Сюзанна позвонила Юле, нашей дальней родственнице, которая живет в Польше, — рассказывает мать Дмитрия. — И они уже вместе начали его искать".

В польской Гдыне, в 40 км от Вроцлава, работал старший брат Дмитрия, Роман Никифоренко.

"Юля искала по больницам, отделениям полиции, звонила на работу, — рассказывает Роман. — Это произошло в пятницу, перед выходными, и два дня никто ничего не знал. Мне позвонили, что Дмитрий исчез, и я поехал во Вроцлав".

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Автор: Анатолий Гаевский Родные Дмитрия надеются, что виновных в его смерти накажут

По словам Романа, первые дни после исчезновения телефон Дмитрия работал, вызов шел, но трубку никто не брал.

2 июля в полиции сообщили, что Дмитрий погиб, с ним был паспорт и совпадало описание одежды.

"Во Вроцлаве 4 августа в полиции проверили документы и расспрашивали, когда виделся с Димой, — рассказывает Роман. — Спрашивали, как он себя вел здесь дома, с какой стороны я его знаю, как характеризую, не злоупотреблял ли он алкоголем, употреблял наркотики . Сказали, Дмитрий вел себя агрессивно. Мол, потом ему стало плохо, и у него остановилось сердце, не смогли реанимировать ".

К телу родственников не пускали еще неделю. Они написали заявления в прокуратуру, чтобы его показали перед вскрытием.

"Это был он. Лежал на спине, но было видно черные пятна. Нам сказали, что это трупные. Сбоку на шее были красные следы. Нам сказали, что это при задержании могли взять за шею. Под правым глазом был большой синяк, разорванная футболка и ожог от дефидрилятора. В руке катетор ", — вспоминает Роман.

"После опознания мы занимались уже организацией перевозки тела в Украину, — говорит Роман. — Нам дали краткий вывод вскрытия и сказали, что Дмитрий умер по неизвестной причине, физических повреждений нет. Для дальнейших исследований взяли образцы органов и сказали ждать результатов 2-3 месяца ".

Подготовка и перевозка тела стоили 9300 злотых — около 65 тыс. грн. Собрать деньги семье помогали друзья, знакомые. Домой привезли Диму 14 августа. 15-го утром его похоронили.

В конце августа польская Gazeta Wyborcza добыла видео с камер наблюдения вытрезвителя во Вроцлаве, утверждая, что к украинцу необоснованно применили насилие. Дмитрия били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. Парень зашел в комнату в 22.27 с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, он пытался встать. В этот момент на него набросились шесть правоохранителей и сотрудников вытрезвителя.

Они привязали парня, прижимали его голову к полу коленом, били кулаками, дубинкой и душили. Такое поведение продолжалось полчаса, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные мероприятия не помогли, Дмитрий умер в 23:53.

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Автор: Анатолий Гаевский Дмитрия похоронили на центральном кладбище города Немиров. Родные опасаются, что для следствия потребуется эксгумация тела.

"Мы верили, что действительно могло сердце остановиться внезапно. Он работал на жаре на стройке, — рассказывает мать Дмитрия. — Неделю назад узнали, что его убили ни за что. Видео из участка мы не видели, его быстро удалили, поскольку идет следствие. Мы видели видео, как он вышел из автобуса, около него были врачи, он спокойно вел себя, вывели из автобуса. Посмотрел что-то в телефоне, сел на скамейку и дальше видео прерывается".

После огласки, через три дня в дом Никифоренко пришли украинские полицейские. Сказали, это международное дело и они должны приобщиться.

"Надеемся, виновных накажут. Нам помогает консул. Адвокат из Польши вызвался нам помогать бесплатно", — рассказывает Роман.

Родители опасаются, что для следствия потребуется эксгумация тела Дмитрия, поскольку причина смерти не установлена.

Расследование смерти украинца Дмитрия Никифоренко ведет районная прокуратура польской Свидницы. Его туда перенесли, чтобы избежать обвинений в предвзятости. Следователи ждут результатов вскрытия, назначены дополнительные анализы. Четырех полицейских отстранили, двух уволили со службы.