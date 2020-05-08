Буковина продолжает лидировать по количеству инфицированных Covid-19: новая статистика

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук обнародовал новую статистику инфицированных Covid-19. Фото: "Шпальта"

В четверг, 7 мая, в Черновицкой области подтвердили еще 49 случаев коронавируса.

"Мы до сих пор негативные чемпионы по количеству инфицированных Covid-19. С нынешних новых 49 случаев, 22 приходится на город Черновцы, остальные - на другие населенные пункты", - сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

В течение суток лабораторный центр исследовал 418 новых образцов.

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В то же время, в четверг еще 40 буковинцев выздоровели от Covid-19.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2097 человек. Из них 62 пациента умерли от осложнений COVID-19, тогда как еще 298 - выздоровели и выписались из больниц.