Буковина лидирует по количеству смертей от Covid-19

За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая Covid-19. Фото: REUTERS

В Черновицкой области 12 мая подтвердили 48 новых заражений коронавирусом.

"Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2444 человек", сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

По словам Осадчука, область остается лидером по количеству летальных случаев от заболевания.

За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезни, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели.

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За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая Covid-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В общем 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.