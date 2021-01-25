Бухгалтер годами обворовывала вуз - присвоила миллионы

Бухгалтер находилась в должности с 2016 до 2020 года. Фото: pixabay.com

Главный бухгалтер киевского вуза незаконно присвоила 3 ​​млн грн.

Женщине грозит до 8 лет заключения, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители обнаружили крупную недостачу в одном из вузов столицы и назначили аудиторскую проверку. В ее результате факт хищения подтвердился.

Бухгалтер находилась в должности с 2016 до 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия обостряет неравенство в мире - Oxfam

"Мы выяснили, что женщина действовала по следующей схеме: слушатели приносили бухгалтеру средства за обучение, после чего она должна была внести их в кассу. Однако злоумышленница часть денег не вносила и незаконно присваивала их себе. Мы провели кропотливую работу, опросили сотрудников заведения, отдела учета банковских операций и студентов, провели ряд экспертиз. После проведения следственных действий мы доказали причастность главного бухгалтера", - пишут в сообщении.

Злоумышленницу уволили, а материалы дела уже направили в суд.

В Одесской области злоумышленники незаконно добывали песок. Преступники нанесли государству ущерб на сумму более 100 млн грн.