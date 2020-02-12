Будут судить правоохранителя, который избил задержанного

Милиционеру грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: VINBAZAR.COM

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении полицейскому, который в отделении города Ямполь издевался над задержанным.

Сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и действиями, оскорбляющими личное достоинство).

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Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

О подозрении в избиении супругов сообщили трем полицейским Закарпатья. Следователи территориального управления львовского ГБР объявили подозрение временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным.