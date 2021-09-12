"Будет ультиматум" - олимпийский чемпион Верняев может отречься от украинского гражданства

Олег Верняев может изменить гражданство, если ему не обеспечат условия для подготовки к соревнованиям. ФОТО: https://www.facebook.com/Verniaiev13

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев хочет выступить на Олимпиаде-2024 за Украину. Но если ему не обеспечат все условия для подготовки - может сменить гражданство.

Готов выдвинуть ультиматум, заявил спортсмен "Суспільному".

"Если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет". Будет ультиматум: или я готовлюсь по полном карт-бланше, мне готовят все условия и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт", - заявил гимнаст.

Верняев намекнул, что в сборной имеет конфликты с некоторыми другими гимнастами. Однако идти из команды не желает.

"Я хочу заниматься гимнастикой и выступать. И хочу делать это дома. И рассчитываю, что примут "правильную" сторону. Я профессиональный гимнаст, у меня уже возраст подходит. Остается только один цикл, когда я понимаю, что могу выигрывать медали. Зачем мне идти, когда я могу здесь выступать? Но, если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен ", - сказал Верняев.

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Олег Верняев выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2016. Победил соперников в соревнованиях на брусьях. Также стал серебряным призером в многоборье.

Сейчас Верняев не принимает участия в соревнованиях. Его отстранили на 4 года за употребление допинга - до ноября 2024-го. Спортсмен вину не признал и подал апелляцию на решение Арбитражного комитета по этике в гимнастике. Однако пропустил Олимпиаду-2020, которая прошла в этом году.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства и приняла американское. За несколько дней до этого спортсменка жаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости. Оксана Баюл выиграла "золото" на зимних Олимпийских играх в 1994 году. После окончания карьеры переехала жить в США.