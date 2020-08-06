Большинство украинцев не пойдут в летний отпуск - соцопрос

Лишь 9% украинцев выезжали или планируют провести летний отпуск за рубежом. Фото: Reuters

Большинство украинцев - 66%, этим летом не планируют идти в отпуск.

При этом, 43% тех, кто все же захотели отдыха, проводят время дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в августе 2020 года.

В этом году только 16% украинский уже были в летнем отпуске. Еще 18% - планируют в этом сезоне.

"Среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует ее, - 43% проводить ее в своем населенном пункте. При этом только 9% выезжали или планируют поехать за границу. Среди тех, кто планирует отпуск, преобладают молодые люди и более состоятельные" , - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборку репрезентовали по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Экономические последствия из-за распространения коронавируса беспокоят киевлян больше, чем риск заразиться. Так в ходе опроса отметили 62% жителей столицы. Заболеть Covid-19 боятся 29% респондентов.