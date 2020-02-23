Больных коронавирусом в Украине нет - Минздрав

В Минздраве сделали заявление о коронавирусе. Фото: Интерфакс

В Украине нет больных на коронавирус.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в министерстве здравоохранения.

На 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.

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В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.

За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

Напомним, Минздрав ввел запрет передавать продукты эвакуированным в Новых Санжарах.