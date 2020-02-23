Больных коронавирусом в Украине нет - Минздрав

В Украине нет больных на коронавирус.
"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в министерстве здравоохранения.
На 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.
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В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.
За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.
Напомним, Минздрав ввел запрет передавать продукты эвакуированным в Новых Санжарах.
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