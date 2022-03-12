Более 600 чехов приедут воевать за Украину

Чехи-добровольцы будут воевать за Украину. Фото: shotam.info

Более 600 чехов вызвались вступить в Международный легион Теробороны, чтобы защищать Украину. Эти данные приводит офис президента Чехии.

Об этом сообщает Dennik.cz.

"Государство обеспечит поддержку всем гражданам Чехии, которые решат вступить в ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее была информация, что власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российских оккупантов.

Также президент Чехии Милош Земана, ранее открыто симпатизировавший Владимиру Путину, заявил, что война РФ против Украины "приблизила мир к концу" и высказался за усиление обороноспособности Чехии.

К Международному легиону уже присоединились добровольцы из 52 стран, по состоянию на 10 марта. Добровольцы приезжают из Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.