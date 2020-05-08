Более 14 тыс. инфицированных: обновленные цифры о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавируса. Из них 361 летальных. Выздоровели - 2706.

За сутки обнаружили 504 новых случая, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr За сутки в Украине обнаружили 504 новых случая коронавируса

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Днепропетровская область - 652 случая;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 480 случаев;

Закарпатская область - 644 случая;

Запорожская область - 312 случаев;

Ивано-Франковская область - 1078 случаев;

Кировоградская область - 408 случаев;

г. Киев - 1721 случай;

Киевская область - 935 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 179 случаев;

Одесская область - 583 случая;

Полтавская область - 239 случаев;

Ровенская область - 855 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 148 случаев;

Черновицкая область - 2097 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Черниговская область - 69 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 8 мая в мире от коронавируса умерли за сутки 5 753 человека. Всего с начала пандемии - 269 584 человека. Выздоровели 1284 74.