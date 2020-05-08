Более 14 тыс. инфицированных: обновленные цифры о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавируса. Из них 361 летальных. Выздоровели - 2706.
За сутки обнаружили 504 новых случая, сообщает Минздрав.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 424 случая;
Днепропетровская область - 652 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 480 случаев;
Закарпатская область - 644 случая;
Запорожская область - 312 случаев;
Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
Кировоградская область - 408 случаев;
г. Киев - 1721 случай;
Киевская область - 935 случаев;
Львовская область - 660 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 179 случаев;
Одесская область - 583 случая;
Полтавская область - 239 случаев;
Ровенская область - 855 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 959 случаев;
Харьковская область - 478 случаев;
Херсонская область - 149 случаев;
Хмельницкая область - 148 случаев;
Черновицкая область - 2097 случаев;
Черкасская область - 331 случай;
Черниговская область - 69 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на Covid-19.
По состоянию на утро 8 мая в мире от коронавируса умерли за сутки 5 753 человека. Всего с начала пандемии - 269 584 человека. Выздоровели 1284 74.
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