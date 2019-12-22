Бойцов ВСУ со следующего года будут обучать английскому языку

Бойцов будут обучать английскому. Фото: Корреспондент

С 2020 года в Вооруженных силах Украины начнут обучать английскому языку на всех уровнях.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", - сообщил заместитель начальника Генштаба Сергей Наев, информирует BBC

По его словам, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

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Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе. "Будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский язык", - сказал он.

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина укрепляет боеспособность армии и приближает все сферы обороны к стандартам НАТО.