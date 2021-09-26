"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото

Фото: ОО «Экодия»

В Киеве состоялся Климатический марш. Его участники требовали от властей выделять больше средств на борьбу с изменениями климата.

К акции присоединились более 30 общественных организаций и более десяти городов Украины.

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На марш в Киеве вышли около тысячи человек. Активисты призвали власти увеличить финансирование на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата, требовали отказаться от дотаций на угольную сферу, заложить деньги на повышение энергоэффективности зданий и на развитие систем госмониторинга качества воздуха.

Организаторы марша передали представителям министерства окружающей среды и депутатам 10 требований относительно того, в каких секторах и как следует сокращать выбросы парниковых газов.

Кроме Киева, марш поддержали Харьков, Львов, Днепр, Николаев, Черноморск, Ровно, Ужгород, Хмельницкий, Кропивницкий, Каменское, Славянск. Также присоединились несколько сел в Ивано-Франковской области. В этих населенных пунктах состоялись различные тематические мероприятия - от уроков в школах собственным маршей.

Также марш поддержали полярники на станции "Академик Вернадский", поскольку в Антарктиде "как нигде больше на планете" можно увидеть последствия изменения климата.

В центре Киева 19 сентября состоялся "Марш равенства" от общественной организации KyivPride. К акции присоединились 7 тыс. Человек.