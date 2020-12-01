"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии

Украинка Светлана Котляренко с мужем переехала в Германию. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях медицины, социальных выплатах и помощи в новой стране.

"Когда мы переехали в Германию, нас сразу отправили на интеграционный курс, который оплатила биржа труда. В этот курс входил языковой курс на уровень В1 и исторически-политический курс. Это стандартная процедура для всех приезжих", - говорит Светлана.

За счет государства также учили совершенное знание языка. В среднем каждый новый уровень занимает от пол года до 8 месяцев.

Фото: svitlana_kotliarenko

"Три года, пока учимся мы живем за счет государства. Если бы вышли на полный день, то потеряли бы помощь от биржи труда, в том числе и возможность бесплатного обучения немецкому. Но скорее всего скоро мы все же пойдем на работу, которая никак не повлияет на выплаты", - добавляет Светлана.

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Также украинка говорит, что за счет Германии финансируют медицинскую страховку, оплачивают аренду квартиры, включая коммунальные услуги и отопление.

"Оплаты проводят минимально, все, что выше нужно оплачивать самостоятельно. Также нам оплачивают проезд, но исключительно в те дни, когда ездим на учебу", - добавляет.

Также семья украинцев получает социальную помощь 800 евро ежемесячно. Также начисляют разовые пособия: деньги, например, деньги на замену мебели или ремонт.

"Такую же помощь получают немцы, которые теряют работу. В Украине я тоже несколько месяцев стояла на учете в бирже труда. Но все что я получала, это 70% от своей последней зарплаты. Или даже меньше, уж точно не помню", - говорит украинка.

Киевлянка Марина пятирй год живет в Польше. Последние два года работает дальнобойщицей вместе со своим мужем. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях профессии, и интересных моментах своей жизни.