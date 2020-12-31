Биометрические паспорта подорожают

Стоимость оформления документов в 2021 году вырастет. Фото: ГМС

С 1 января возрастет стоимость оформления ID- карточки, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

"С 1 января 2021 Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления", - сообщает Государственная миграционная служба.

Стоимость ID-карты возрастет с 345 грн до 363 грн за оформление до 20 рабочих дней и с 471 грн до 489 грн со оформления до 10 рабочих дней.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу будет стоить 694 грн при условии оформления документа до 20 рабочих дней, или 1046 до 7 рабочих дней.

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Вид на временное жительство подорожает с 891 грн до 915 грн. Вид на постоянное жительство с 728 грн до 752 грн.

В Украине нужно разрешить двойное гражданство. Но должно быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором - Российской Федерацией. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.