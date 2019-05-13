Бежали от преследования: на границе задержали супругов из России

На украинской границе задержали россиян, бежавших от политического преследования. Фото: Рravda

На украинско-российской границе задержали семейную пару, которая бежала из России от политического преследования.

Супругов задержали сразу после незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной пограничной службы.

"Задержанные сообщили, что они минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине. В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти ", - говорится в сообщении.

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Также россиянин рассказал, что занимался критикой руководства РФ и поэтому ему начали угрожать.

"Россиянин рассказал, что создал свою интернет-страницу на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блоггеров. Из-за его открытого недовольства действиями России, которые она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрета критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованые материалы ", - отметили пограничники.

В связи с этим супруги решили незаконным способом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. Сейчас правоохранители проводят проверочные мероприятия.

Российские паспорта, которые выдают жителям Донбасса, не имеют силу на всей территории России. Документы с пометкой "ограниченные возможности" и действуют только в пределах Ростовской области.