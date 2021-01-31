"Без людей мне не справиться" - мать умоляет о помощи на лечение двух сыновей

Автор: Фото предоставлено Таисией Брынзой Двом братам 14-річному Даміану та 5-річному Максиму Бринзам з Харкова потрібна допомога на лікування.

14-летнему Дамиану Бринзе из Харькова и его брату 5-летнему Максиму нужна помощь на лечение. У старшего мальчика врожденный порок головного мозга, эпилепсия, задержка развития, деформация лица, у младшего диагностировали задержку речи и развития. Мать умоляет о помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Верим в человеческое милосердие" - многодетная мать умоляет помочь на обследование дочери

"Дема родился с деформацией лица. В роддоме успокоили, что через 3 месяца пройдет. Но этого не произошло, ребенку диагностировали лимфангиому. В 8 месяцев в Демы появились первые судороги. Тогда обнаружили эписиндром. Было много больниц и новые диагнозы. Почти через 10 лет мы решились на второго ребенка. Сынишка родился здоровым. Но до трех не разговаривал. После обследований, анализов и консультаций обнаружили минимальную мозговую дисфункцию, синдром возбудимости с дефицитом внимания", - рассказала Gazeta.ua мать Таисия Брынза.



На лечение обоих детей нужны средства.



"Состояние Демы ухудшается. Участились ночные приступы с потерей сознания и остановкой дыхания. Появились и дневные приступы, ухудшилось восприятие информации, зрение, снизился иммунитет. Я знаю, что с эпилепсией люди живут всю жизнь. Работают, создают семьи. Главное правильное лечение, для которого необходимы исследования. О Максимке врачи говорят, что его можно полностью вылечить. С мужем я развелась. Он нам не помогал. Даже на дни рождения не поздравляет детей. Платит 1,8 тысячи гривен алиментов. На старшего сына получаю 2,4 тысячи гривен социальной помощи. Родители пенсионеры. Ранее помогали сестры, но сейчас сами имеют тяжелые заболевания. Без людей мне не справиться. Умоляю помочь на лечение моих сыновей", - говорит Таисия Брынза.

Реквизиты для помощи:

банк Аваль: 4149 5010 1031 7577 (Брынза Таисия Владимировна).