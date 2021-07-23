Без Крыма и Донецка: JBL извинилась за неправильно созданную карту Украины

Через карту Украины, изображенную без Крыма, части Донецка и Луганска, компания JBL Ukraine официально просила прощения в украинцев.

Сотрудников, которые создали эту карту, уволили, сообщила компания в комментарии для OBOZREVATEL.

"Мы удалили публикацию в Instagram из-за того, что она не была создана JBL и не отражает наши ценности как бренда. Мы серьезно относимся к этому случаю и расследуем его".

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Автор: Instagram JBL Ukraine JBL опубликовали карту Украины без Крыма и Донецка

Кроме этого, извинения компания выразила в Instagram. Она считает Крым, Луганск и Донецк территорией Украины.

В JBL пообещали обратиться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка бывших сотрудников.

"Спасибо за понимание, случаются неприятные ошибки. Но это не остановит нас в развитии нашей украинской культуры, чтобы сделать ее процветающей", - добавили в компании.

Автор: Instagram JBL Ukraine

Карта Украины без Крыма и Донбасса появилась в Instagram JBL Ukraine в формате сториз вечером 5 июля.

В JBL спросили подписчиков, кто из какого города. Сториз сопровождали изображением разрисованной в цвета национального флага карты. Впрочем, на изображении Крыму, а также оккупированных восточных регионов Украины не было.