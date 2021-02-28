Азовское море покрылось льдом

Из-за сильных морозов Азовское море в Запорожской области покрылось льдом.

Об этом сообщила местная жительница Татьяна Черемисина опубликовав соответствующие фото в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели предупредили о снеголавинной опасности

"Эх, рано я в январе с зимой прощалась", - отметила она в подписи к снимкам.

Мороз остановил поток Джуринского водопада - крупнейшего равнинного водопада Украины. Расположен он в урочище Красное, Днестровского каньона на Тернопольщине. Сказочные фото замерзшего водопада распространил в Facebook фотограф Владимир Тихович.