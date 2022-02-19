Автор боевой песни и многодетный отец: рассказали о погибшем на фронте разведчике

Сегодня утром, 19 февраля, в районе Светлодарской дуги Донецкой области при обстреле погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины капитан Антон Сидоров. Разведчик получил смертельное осколковое ранение.

Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе погиб капитан ВСУ

Погибший разведчик является автором песни "Спити братья мои".

В январе военному исполнилось 35 лет. Он родом из Киева. В Вооруженных Силах Украины с 2005 года. В 2011 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Антон планировал защищать границу страны в бригаде до тех пор, пока вернем последний сантиметр временно оккупированной украинской территории", - вспоминают военного собратья.

Автор: t.me/NazarPrykhodkoPlus Убитому военному недавно исполнилось 35 лет

У военного осталось трое маленьких дочерей и жена.

С первых дней русско-украинской войны воин достойно и самоотверженно защищал Украину от врага. Рука российского оккупанта забрала у жены - мужа, отца трех дочерей, 11 и 7 лет, а самой молодой не было еще полгода, у нас - побратима и друга, в Родине - сына и воина", - рассказали в бригаде.

По состоянию на 22 часа 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 122 нарушения, 108 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов двое военнослужащих погибли, еще четверо - ранены.