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понедельник, 04 мая 2020 18:27

Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"

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Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан &quot;Велюр&quot;
Ресторан "Велюр" закрыли. Фото: полиция

В Киеве полиция закрыла ресторан "Велюр", который связывают с нардепом фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко.

Также за нарушение карантина закрыли заведения "Виноградный хутор", "Моншер" и "Фабиус", сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Необходимо составить административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования", - заявил Аваков.

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Тищенко в Instagram заявил, что "Велюр" готовил блюда исключительно на доставку.

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⠀ Во время карантина ресторан "Велюр", как и все заведения страны, готовил блюда исключительно на доставку и самовывоз. Гостей ресторан не принимал, столики не бронировал, в чем убедились сами журналисты, когда снимали сюжет. ⠀ С этим рестораном у меня особая история, так как я его создавал. Я действительно использовал помещение ресторана для личных встреч, и этого никогда не скрывал. Тем более, что помещения хорошо вентилируются и площадь ресторана позволяет проводить встречи с соблюдением социальной дистанции. Более того, я не хотел подвергать опасности ни себя, ни других людей. ⠀ Если это является нарушением закона – ресторан "Велюр" заплатит штраф, и я это проконтролирую. ⠀ Но даже если формальных нарушений буквы закона не было, я понимаю, что как депутат не имею морального права так делать. Если общество считает, что я не прав и должен понести наказание, в независимости от того, что написано в законе, я к этому готов. ⠀ Я хочу обратиться к врачам. Если мои встречи подвергали кого-то риску заболеть, если из-за меня у докторов прибавилось работы, если я создал опасность чьему-то здоровью, прошу меня простить. ⠀ Поэтому я, как гражданин, каждое воскресенье, до окончания карантина буду готовить обеды для врачей киевских больниц, которые помогают бороться с эпидемией. Воскресенье — это день, когда мы все привыкли быть дома со своими близкими. Сейчас у врачей нет выходных. Они работают, не считая дней, чтобы мы были в безопасности. И чтобы хоть как-то сгладить это я буду собственноручно готовить для них обеды и лично доставлять. ⠀ Будьте здоровы и 36,6 всем!

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Пользователи сети посмеялись над депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко и придумали немало шуток и фотожаб о работе его ресторана "Велюр" в условиях строгого карантина.

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04
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