Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"

Ресторан "Велюр" закрыли. Фото: полиция

В Киеве полиция закрыла ресторан "Велюр", который связывают с нардепом фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко.

Также за нарушение карантина закрыли заведения "Виноградный хутор", "Моншер" и "Фабиус", сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Необходимо составить административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования", - заявил Аваков.

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Тищенко в Instagram заявил, что "Велюр" готовил блюда исключительно на доставку.

Пользователи сети посмеялись над депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко и придумали немало шуток и фотожаб о работе его ресторана "Велюр" в условиях строгого карантина.