"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница

Автор: предоставила Вера Валле Бывшие атошники - это серые кардиналы, к ним прислушивается власть, потому что они имеют отвагу и оружие

Уже несколько лет добровольцы, вернувшиеся с войны, продолжают подпитывать коррупцию, против которой проливали свою кровь на линии огня. Бывшие атошники начинают свои бизнесы на коррупционных схемах, вливаются в ряды олигархической власти.

Об этом Gazeta.ua рассказала правозащитница и писательница Вера Валле.

"Тема украино-российской войны для меня священна. Но больше всего вопросов вызывает тема возвращения ветеранов АТО. С 2017-го по 2019 год я помогала реформировать законодательство в сфере защиты прав ветеранов АТО. Занималась устранением коррупционных факторов в финансировании ветеранских общественных организаций. До недавнего времени была куча ветеранских организаций, которые дерибанили бюджетные деньги. Большие суммы получали на финансирование и покупали себе дорогие джипы, а остальное использовали на антиукраинскую пророссийскую пропаганду. С этим я боролась.

Ветераны могли бы быть на стороне гражданского общества и сопротивляться власти. Зато ограничились застреванием в узких личных вопросах. Причем решают их нечестными методами

Мой опыт общения с ветеранами украино-российской войны был достаточно печальным. Многие меня разочаровали, потому что их методы работы такие же, какие были у тех, кто стал причиной этой войны", - говорит писательница.

По мнению Веры Валле, трагедия современного украинского общества в том, что на восьмом году войны у нас еще не сформировалась мощная оппозиция.

"Хотелось бы, чтобы те, кто после возвращения с войны имел воодушевление влиться в политическую жизнь страны, организовали политическую силу, которая противостояла бы власти и вытянула Украину из этого кризиса. Некоторые из ветеранов имеют значительное влияние, однако этого не замечают. Это серые кардиналы, к ним прислушивается власть, потому что они имеют отвагу и оружие. Они могли бы быть на стороне гражданского общества и сопротивляться власти. Зато ограничились застреванием в узких личных вопросах. Причем решают их нечестными методами. Их интерес к Украине является второстепенным по сравнению с удовольствием корыстных интересов.

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Я также отчасти разочаровалась в феномене украинского волонтерства. Такое впечатление, что целью такой деятельности часто является пиар и попытка прыгнуть в кресло власти. Думаю, настоящие милосердные дела не должны становиться объектом для пиара", - подчеркивает Вера Валле.

Вера Валле - писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.