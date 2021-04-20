"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 324
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 549
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 837
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2349
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13077
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
7
10
4
5
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом
35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля
Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля
Видео
Все видео
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 324
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13077
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 342
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 09:25

"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница

  Комментировать
Автор: предоставила Вера Валле
  Бывшие атошники - это серые кардиналы, к ним прислушивается власть, потому что они имеют отвагу и оружие
Бывшие атошники - это серые кардиналы, к ним прислушивается власть, потому что они имеют отвагу и оружие

Уже несколько лет добровольцы, вернувшиеся с войны, продолжают подпитывать коррупцию, против которой проливали свою кровь на линии огня. Бывшие атошники начинают свои бизнесы на коррупционных схемах, вливаются в ряды олигархической власти.

Об этом Gazeta.ua рассказала правозащитница и писательница Вера Валле.

"Тема украино-российской войны для меня священна. Но больше всего вопросов вызывает тема возвращения ветеранов АТО. С 2017-го по 2019 год я помогала реформировать законодательство в сфере защиты прав ветеранов АТО. Занималась устранением коррупционных факторов в финансировании ветеранских общественных организаций. До недавнего времени была куча ветеранских организаций, которые дерибанили бюджетные деньги. Большие суммы получали на финансирование и покупали себе дорогие джипы, а остальное использовали на антиукраинскую пророссийскую пропаганду. С этим я боролась.

Ветераны могли бы быть на стороне гражданского общества и сопротивляться власти. Зато ограничились застреванием в узких личных вопросах. Причем решают их нечестными методами

Мой опыт общения с ветеранами украино-российской войны был достаточно печальным. Многие меня разочаровали, потому что их методы работы такие же, какие были у тех, кто стал причиной этой войны", - говорит писательница.

По мнению Веры Валле, трагедия современного украинского общества в том, что на восьмом году войны у нас еще не сформировалась мощная оппозиция.

"Хотелось бы, чтобы те, кто после возвращения с войны имел воодушевление влиться в политическую жизнь страны, организовали политическую силу, которая противостояла бы власти и вытянула Украину из этого кризиса. Некоторые из ветеранов имеют значительное влияние, однако этого не замечают. Это серые кардиналы, к ним прислушивается власть, потому что они имеют отвагу и оружие. Они могли бы быть на стороне гражданского общества и сопротивляться власти. Зато ограничились застреванием в узких личных вопросах. Причем решают их нечестными методами. Их интерес к Украине является второстепенным по сравнению с удовольствием корыстных интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы привыкли перекладывать ответственность на других - правозащитница

Я также отчасти разочаровалась в феномене украинского волонтерства. Такое впечатление, что целью такой деятельности часто является пиар и попытка прыгнуть в кресло власти. Думаю, настоящие милосердные дела не должны становиться объектом для пиара", - подчеркивает Вера Валле.

Вера Валле - писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

Приняли закон, запрещающий мужчинам обольщать женщин

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

От утечки газа 20 кварталов превратились в руины, погибли более 200 человек

За решетку бросили убийцу, который поднял переполох в Голливуде

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10872
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 9990
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8487
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 7065
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6822
Общество
"Дугу" в зоне отчуждения внесли в реестр недвижимых памятников Украины
"Дугу" в зоне отчуждения внесли в реестр недвижимых памятников Украины
Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни
Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни Просмотров: 90
Что происходило с ЧАЭС спустя годы после аварии - рассказ очевидца
Что происходило с ЧАЭС спустя годы после аварии - рассказ очевидца
 Просмотров: 306
Начался сезон клещей: что делать в случае укуса
Начался сезон клещей: что делать в случае укуса Просмотров: 315
Количество заражений и смертей снова рванули вверх: обновленная статистика коронавируса
Количество заражений и смертей снова рванули вверх: обновленная статистика коронавируса Просмотров: 720
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Голосов: 56017
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть