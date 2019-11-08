Патриарх Феодор ІІ вспоминал митрополита ПЦУ. Фото: Facebook

Александрийский патриархат вскоре признает автокефалию Православной церкви Украины.

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря написал об этом в Facebook.

8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила в столице Египта Каире поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

"Достоверность информации подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение", - написал Зоря.

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Таким образом Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах, на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.