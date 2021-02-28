Активисты запустили в Крым флаг с посланиями

Украинские активисты запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины с посланиями.

Флаг размером 20 на 6 метров запустили на воздушных шариках с Каланчака Херсонской области. Об этом сообщает Крим.Реалии.

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Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Один из организаторов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в "Крымском доме" в Киеве.

Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова. Кроме того, свои обращения также написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Флаг также приносили к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщение и народные депутаты.

Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы полностью исключить подачу воды на оккупированный полуостров. Власти Украины запустит подачу воды в Крым после полной его деоккупации.