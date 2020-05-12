Абитуриентам из Крыма и Донбасса упростили поступление в вузы

Для абитуриентов из Крыма и временно оккупированного Донбасса в 2020 году расширили перечень высших учебных заведений, куда они могут поступать по упрощенной системе, без прохождения ВНО.
Их список расширился до 91 вуза, сообщает Министерство образования и науки.
Из этих заведений 77 подчинены МОН, 7 - Министерству культуры и информационной политики Украины, 4 - Министерству здравоохранения Украины и 3 - Министерству внутренних дел Украины. Упрощенные условия для вступления в этом году не менялись.
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С полным перечнем этих вузов можно ознакомиться на сайте Минобразования.
12 мая в Минобразования заявили, что в Украине в 2020 году из-за пандемии коронавируса ВНО состоится в период с 25 июня по 17 июля.
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