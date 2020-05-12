Абитуриентам из Крыма и Донбасса упростили поступление в вузы

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 522
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 549
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 252
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 1845
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 378
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3096
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4815
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3897
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2700
Фото
Все фото
5
10
11
13
11
&quot;Новая почта&quot; отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
ВДНХ возвращается: &quot;Экспоцентр Украины&quot; открывает летний сезон
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
Підборка стихотворных поздравлений ко Дню медицинской сестры
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Видео
Все видео
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 252
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3096
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3897
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 369
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 23:37

Абитуриентам из Крыма и Донбасса упростили поступление в вузы

  Комментировать
Абитуриентам из Крыма и Донбасса упростили поступление в вузы
Абитуриентам с оккупированных территорий упростили вступление в 91 университет. Фото: МОН

Для абитуриентов из Крыма и временно оккупированного Донбасса в 2020 году расширили перечень высших учебных заведений, куда они могут поступать по упрощенной системе, без прохождения ВНО.

Их список расширился до 91 вуза, сообщает Министерство образования и науки.

Из этих заведений 77 подчинены МОН, 7 - Министерству культуры и информационной политики Украины, 4 - Министерству здравоохранения Украины и 3 - Министерству внутренних дел Украины. Упрощенные условия для вступления в этом году не менялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине перенесли начало вступительной кампании

С полным перечнем этих вузов можно ознакомиться на сайте Минобразования.

12 мая в Минобразования заявили, что в Украине в 2020 году из-за пандемии коронавируса ВНО состоится в период с 25 июня по 17 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Абитуриентам из Крыма и Донбасса упростили поступление в вузы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 29313
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 18567
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 14078
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 12933
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 11943
Общество
Венедиктову обвинили в попытке спасти от уголовной ответственности экс-замглавы НБУ времен Януковича - Приходько
Венедиктову обвинили в попытке спасти от уголовной ответственности экс-замглавы НБУ времен Януковича - Приходько 1 Просмотров: 441
Соратница президента Венедиктова сворачивает реформу прокуратуры - Atlantic Council
Соратница президента Венедиктова сворачивает реформу прокуратуры - Atlantic Council Просмотров: 369
Кернес едет в ОП к Ермаку решать свой вопрос – политолог Молчанов
Кернес едет в ОП к Ермаку решать свой вопрос – политолог Молчанов Просмотров: 567
Бывшему "беркутовцу" сообщили о подозрении
Бывшему "беркутовцу" сообщили о подозрении 1 Просмотров: 99
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
5
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
3
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 51250
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua