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воскресенье, 28 февраля 2021 20:14

"Я вынуждена просить даже незнакомых людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка

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Автор: Фото предоставлено Ольгой Деркач
  16-летняя Диана Деркач из города Немиров Винницкой области находится в турецкой клинике. Она борется с саркомой Юинга. На операцию и пересадку костного мозга срочно нужно $85 тыс.
16-летняя Диана Деркач из города Немиров Винницкой области находится в турецкой клинике. Она борется с саркомой Юинга. На операцию и пересадку костного мозга срочно нужно $85 тыс.

16-летняя Диана Деркач из города Немиров Винницкой области находится в турецкой клинике. Она борется с саркомой Юинга. Это агрессивная опухоль, которая быстро прогрессирует. Врачи дают шанс на выздоровление. На операцию и пересадку костного мозга срочно нужно $85 тыс.

"Заболевание в Дианочки обнаружили осенью. Сначала на спине появился сыпь и рядом была опухоль. Врачи думали, что это опоясывающий лишай. Но назначенные препараты не помогали. Обследование показало злокачественную опухоль, которая быстро прогрессирует. Мы проходим лечение в Стамбуле. Врачи дают надежду на выздоровление. Дианка уже в проходит шестую химию. Остается еще три курса радиотерапии. Лечение дает очень хорошие результаты. Впереди дорогостоящая операция. Именно на нее нам нужно 45 тысяч долларов и 40 тысяч еще на пересадку костного мозга. Без этих средств мы потеряем единственный шанс на выздоровление нашей единой дочери. Обращаться за помощью всегда тяжело. Особенно, когда это касается денег. Приходится признавать свое бессилие. Я вынуждена просить даже незнакомых людей. Я перед всеми ими и Господом становлюсь на колени. Спасибо всем, кто уже откликнулся и еще откликнется на спасение нашей Дианки", - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Деркач.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4993 4624 7099 или 5168 7574 1021 5091 (Деркач Ольга Федосеевна).
Карта монобанк: 4441 1144 2288 6497 (Деркач Ольга Федосеевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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