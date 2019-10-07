"Я не буду работать "по понятиям" - Сухорукова о скандале в Минздраве

Оксана Сухорукова: Когда я отказалась уволиться, предупредили, что все равно найдут формальную причину. Фото: Сергей Старостенко

Новая команда в Министерстве здравоохранения недовольна, что оно имеет мало влияния и не управляет деньгами.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

"Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук сказал, что я не разделяю мнение нового руководства, когда предлагал уволиться. У меня и председателя Директората стратегического планирования Ирины Литовченко, мол, другое видение. Когда я отказалась уволиться, предупредили, что все равно найдут формальную причину.

Представители новой команды говорили: "Во что вы превратили министерство? Почему все деньги отдали Национальной службе здоровья? Их надо убрать. Деньгами должны управлять мы". Удивлялись, почему теперь не могут влиять на назначение и увольнение врачей. Мол, это не перемены к лучшему, а Минздрав просто лишили влияния. Однако именно в этом заключалась суть реформы государственной службы и децентрализации. Мне ответили, что "по понятиям" должно быть иначе. Но я так не буду", - рассказывает госслужащий.



В первый день своего назначения господин Загрийчук со словами "я - обычный хирург" просил о помощи, вспоминает Оксана Сухорукова.

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"От него иногда шла странная критика и пожелания. Понимала, что это из-за отсутствия опыта государственного управления. Спрашивал, почему у нас сердечно-сосудистые заболевания приоритетные (Украина - первая в Европе и вторая в мире по количеству смертей от болезней сердца и сосудов, по данным ВОЗ. - Gazeta.ua). Мол, хочет, чтобы была хирургия. Загрийчук не имел никаких исследований и экспертиз, почему это направление стоит сделать приоритетным. Объяснил тем, что он, заместитель министра, - хирург. И этого должно быть достаточно", - добавляет она.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.