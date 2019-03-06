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среда, 06 марта 2019 11:40

"Я хочу жить, ходить в школу, играть в футбол" — Ивану Синицын на повторную пересадку костного мозга требуется около 110 тысяч евро

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Автор: Фото предоставлено Татьяной Синицыной
  Сделать Ване операцию важно не позднее начала мая.
Сделать Ване операцию важно не позднее начала мая.

У 10-летнего Вани Синицына из Киева врачи диагностировали вторичную острую лейкемию. В Польше ему сделали пересадку костного мозга. В середине февраля у него случился рецидив. На повторную трансплантацию нужно около 110 тыс евро.

"Первую трансплантацию делали 1 апреля 2016. Тогда надо было ровно 110 тысяч евро. Часть денег собрали люди. А львиную долю оплатил фонд "Таблеточка". Получилось так, что деньги предназначались для одной девочки, которая уехала на лечение в Италию. Но онкология не подтвердилась. И сумму фонд перебросил нам.

После пересадки Ваня себя чувствовал хорошо. Имел аппетит, ходил в школу. Раз в три месяца в "Охматдете" сдавали анализы. 13 февраля приехали снова. Думали, сдадим анализы и поедем домой. А тут сказали, надо повторно сделать анализ. Обнаружили рецидив. После пересадки такое случается лишь в 10 процентах. И мы в них вошли.

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Ваня должен пройти 2 блока высокодозной противорецидивной химии. Тогда надо делать трансплантацию. Опять в Польше. Предыдущий донор согласен снова помочь. Но будут искать другого, если возникла такая ситуация. Ваня меньшим все не так воспринимал. Теперь замкнулся. Потому что понимает, какой это долгий путь. Говорит: "Я очень хочу жить, ходить в школу, гонять с друзьями мяча".

Операцию надо делать не позднее начала мая. На этот раз нам Польша сделала скидку почти на 1,8 тысячи евро. Жаль, что нехватка средств отбирает шанс на жизнь ребенка. Без посторонней помощи деньги нереально собрать. Просим снова у неравнодушных людей", — рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Синицына.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанк: 4149 6293 1083 5905 (Татьяна Валерьевна Синицына), ее контакты: 0 (97) 118 16 96.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
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