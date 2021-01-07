90-летнего Чапкиса снова госпитализировали

Григорий Чапкис попал в больницу. Фото: Facebook

90-летний украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис снова попал в больницу.

Об этом рассказал его сын Грег на своей странице в Instagram.

Он попросил помолиться всех за здоровье своего отца.

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Подробностей о состоянии артиста не сообщается.

Впервые Чапкиса госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией в декабре 2020 года, а накануне Нового года его выписали. Тогда сын хореографа заявил, что отец чувствует себя хорошо и осложнений нет.

Украинский хореограф, один из судей телешоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис откровенно рассказал об отношениях с женщиной, младше его на 51 год. Подробностями о сексуальной жизни в 89 лет и отношения с 38-летней женщиной Чапкис поделился во время интервью Дмитрию Гордону.