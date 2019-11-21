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четверг, 21 ноября 2019 20:17

7 причин отказа в выдаче визы в Великобританию

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7 причин отказа в выдаче визы в Великобританию
В каких случаях могут отказать в выдаче визы в Великобританию.

Несмотря на то, что Великобритания является одной из самых дорогих стран Европы, поток украинских туристов на "Туманный Альбион" возрастает с каждым годом. Порой приходится долго копить, чтобы своими глазами увидеть знаменитые Биг-Бен, Вестминстер, Букингемский дворец, Манчестерский собор, Национальную галерею Лондона и Музей Шерлока Холмса на Бейкер-Стрит. И очень обидно бывает, когда мечты рушатся из-за отказа в получении визы в Англию.

В этом материале эксперты визового агентства "2EU" расскажут о наиболее частых ошибках заявителей, которые приводят к отказам в выдаче визы. А причины, по которым украинцам отказывают в выдаче разрешительного документа, бывают самыми разными, при этом далеко не всегда консульство о них сообщает. Зачастую работники проверяющих органов не заморачиваются над объяснениями, а просто выдают аппликанту отказное письмо, и разбираться приходится самостоятельно. Чтобы минимизировать вероятность отказа, необходимо изучить все нюансы относительно того, как получить визу в Англию, если поездка уже запланирована.

В каких случаях могут отказать

На самом деле сегодня открыть визу в Великобританию практически так же сложно, как и как получить визу в США. Поэтому, занимаясь оформления документов, не стоит слушать друзей и родственников и тем более — действовать наугад. Существуют установленные правила, придерживаясь которых, вы если не гарантировано, то с большой вероятностью получите туристическую визу в Англию.

Основными причинами отказа Консульства Великобритании в выдаче украинцам визового разрешения являются:

— предоставление не всех документов;
— отсутствие заверенного перевода бумаг на английский язык;
— ошибки при заполнении анкетных данных;
— неправильное указание сроков пребывания в стране;
— нарушение визовых правил во время предыдущих поездок;
— отсутствие финансовых гарантий;
— предоставление поддельных документов.

Теперь отдельно пройдемся по каждому пункту. Для получения визового разрешения в Соединенное Королевство необходимо иметь полный пакет документов. Отсутствие даже одной справки станет поводом для того, чтобы вам отказать, поэтому будьте внимательны и тщательно все проверяйте. Как правило, разрешение выдается на 6 месяцев, но, если вам нужна туристическая виза в Англию на год, необходимо обратиться в визовое агентство. Специалисты профильной компании проанализируют вашу ситуацию и расскажут, какие нужны документы, чтобы получить право на пребывание в Великобритании в течение более длительного срока. Но при этом ваша визовая история не должна вызывать нареканий. Если вы раньше посещали "Туманный Альбион" и были там дольше установленного срока, консул имеет полное право вам отказать.

Консульство также требует, чтобы все документы были переведены на английский язык с соответствующим заверением бюро переводов. Невнимательно заполненная анкета является самой распространенной причиной для отказа в выдаче туристической визы в Англию. Обратите внимание, чтобы все графы были заполнены, и предоставляйте правдивую информацию.

Финансовые гарантии — еще один шаг в направлении разрешения на пересечение границы Великобритании, поэтому необходимо предоставить соответствующую справку, заверенную банком. Если же вас интересует стоимость визы в Канаду или другую страну, информацию можно найти на сайте визового сервиса. Более того, вы можете оставить заявку и получить профессиональную консультацию, которая поможет подготовиться к путешествию в любой уголок мира.

Если цель вашей поездки показывает, что период пребывания в стране может составлять больше, чем полгода (стандартный срок, на который выдается разрешение), вам могут отказать. То же самое произойдет и в случае предъявления поддельных справок или документов без заверения соответствующих органов.

Документы для оформления визы в Англию

Для туристической поездки в Соединенное Королевство необходимо предоставить: действующий загранпаспорт и копии всех его страниц, бронь отеля и авиабилетов в 2 стороны, заполненную анкету, справки с места работы и о доходах, подтверждение записи на прием и оплаты консульского сбора. Кроме того, требуется отсканировать украинский паспорт и составить план поездки, а из дополнительных документов, могут понадобиться копии свидетельств о браке (разводе) и рождении детей.

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